Lite in famiglia a Rio Vivo, Carabinieri placano i bollenti spiriti

TERMOLI. Gazzella dei Carabinieri a sirene spiegate nel pomeriggio di ieri, poco prima delle 16, che si è mossa dalla caserma di via Brasile per raggiungere la località di Rio Vivo a Termoli, dove c’era in corso una lite in famiglia dai toni assai accesi, talmente esasperati che qualcuno ha ritenuto di chiamare il 112 e far arrivare i militari dell’Arma per placare gli animi.

Così è stato, per fortuna, alla vista delle divise i protagonisti del litigio si sono calmati.