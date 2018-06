​Maniga Paracycling Team: podi tricolori a cronometro con Lorena Ziccardi e Michele Piacquadio

FRANCAVILLA AL MARE. A Francavilla al Mare, splendida prestazione della Maniga Paracycling Team ai recenti campionati italiani di paraciclismo a cronometro dove ha ottenuto una vittoria e un podio.



Lorena Ziccardi non ha avuto avversarie dirette nella corsa alla riconferma del suo titolo nella categoria WC2 mentre la sorpresa è stata Michele Piacquadio che, alla prima gara ufficiale con il team, ha ottenuto una straordinaria terza posizione nella categoria MC4. Tra gli altri onorevoli piazzamenti il quarto di Domenico Fantini tra gli MC1, il settimo di Alberto Catena tra gli MC3 e l’ottavo di Alberto Del Ry tra gli MC5.

“Un’esperienza come questa – spiega Luca Pizzi, presidente della Maniga Paracycling Team - ha dimostrato l’alto valore di gruppo che ha la nostra squadra, lavorando come abbiamo fatto finora per cercare di confermarci nelle corse alle quali abbiamo preso parte in prospettiva di prepararci al campionato italiano in linea il 1°luglio in Lombardia ”.

Un bilancio positivo per la Maniga Paracycling Team al suo secondo anno di vita nel contesto del paraciclismo ricambiando la fiducia degli sponsor Selmec, Banca Credito Cooperativo Sangro Teatino, Orthosan, Protek, Faicom, Giobbi.com, Farmacia Verna (San Vito Marina), Som e Liofilchem srl.