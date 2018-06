Legami molisani del neo Ministro della Giustizia Bonafede

CAMPOBASSO. Riceviamo e pubblichiamo la nota inviata da Paola Matteo, legata da affetto e grande amicizia con il neo ministro Bonafede, che gli invia auguri di buon lavoro

Anche il nuovo ministro alla giustizia dei Cinque stelle Alfonso Bonafede ha un legame speciale con il Molise.

Suo collaboratore nel senso più stretto dei contenuti, amichevoli e professionali, era il dottor Giuseppe Matteo, fratello della neo consigliera di “Orgoglio Molise” Paola Matteo, scomparso improvvisamente qualche mese fa.

Paola Matteo capogruppo in Consiglio regionale della sua lista di centrodestra anche lei molto legata sul piano dell’amicizia al nuovo ministro della giustizia ovviamente per i rapporti che suo fratello aveva con il neo ministro l’avvocato Bonafede, ha voluto così mandare un messaggio di buon lavoro al nuovo Ministro della Giustizia.

“Al nuovo Ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, al quale sono profondamente legata da una sincera amicizia e da un grandissimo affetto, insieme alle vivissime congratulazioni per l’alto incarico ricevuto formulo i miei più affettuosi auguri di buon lavoro, assicurando la piena disponibilità della Regione Molise ad ogni tipo di collaborazione nell’interesse del miglioramento del servizio giustizia. Sono sicura che il Ministro Bonafede, uomo di grande valore e profonda umanità darà sicuramente un prezioso contributo per il rafforzamento dei principi di legalità e giustizia e interpreterà in modo esemplare il prestigioso ruolo al quale è stato chiamato.”