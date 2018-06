M5S: «Programma elettorale del candidato sindaco Giuliana Senese».

GUGLIONESI. In vista delle Elezioni Amministrative del prossimo 10 Giugno, la lista del MoVimento 5 Stelle di Guglionesi ha presentato un programma elettorale in 5 macro punti.

Di seguito il quarto punto, spiegato dalla candidata sindaco Giuliana Senese:

Punto 4 - POLITICHE SOCIALI

«Parlare di politiche sociali significa parlare di benessere, qualità della vita, di felicità. Vogliamo costruire insieme un paese a misura di cittadino, perché solo attraverso il dialogo, la condivisione e la collaborazione tra tutte le realtà del territorio è possibile dare vita a una vera cultura del cambiamento, un nuovo modo di fare politica basato sul principio della ‘responsabilità condivisa’.

Le politiche sociali devono sempre più valorizzare la ‘cittadinanza attiva’, quindi l’associazionismo, il volontariato e tutte le organizzazioni senza scopo di lucro che operano per beni di pubblica utilità.

Nessuno deve rimanere indietro: il nostro sguardo sarà rivolto soprattutto alle categorie e ai settori più deboli, con interventi mirati a loro sostegno. In questo senso l’educazione civica è il pilastro portante perché sia possibile la piena realizzazione del programma del MoVimento 5 Stelle.

I bambini sono il punto di partenza per ricostruire le competenze ‘civiche’ e la scuola è il naturale veicolo per l’apprendimento. Il Comune, quindi, deve essere la palestra in cui esercitare quanto si apprende. Allo stesso tempo dobbiamo pensare alle conseguenze dell’invecchiamento della popolazione che hanno una forte ricaduta sulla strutturazione dei servizi sociali. È urgente prestare maggiore attenzione alle esigenze della cittadinanza anziana (in termini di assistenza e di supporto specifico, ma anche in materia di attività ricreative e iniziative mirate di tipo culturale, sociale e sportivo).

Il nostro programma per il sociale, quindi, tocca vari punti.

Politiche per la terza età

Punteremo su ampliamento e organizzazione delle opportunità di volontariato civico per gli anziani in attività utili alla comunità: dalla sorveglianza del traffico fuori alle scuole fino ad arrivare alla manutenzione degli spazi verdi per prevenire isolamento ed emarginazione. Supporteremo la nascita di cooperative giovanili in sinergia con l’expertise dell’anziano (insegnante di mestieri e testimone di esperienze e competenze). Progetti come ‘Nonno insegnami’, coinvolgeranno gli anziani in attività sociali per la trasmissione di mestieri, tradizioni e valori.

Massima attenzione sarà rivolta agli anziani affetti da disabilità mentale al fine di agevolarne il reinserimento sociale. Elaboreremo un programma per i servizi di assistenza ad anziani e disabili, attraverso una mappatura dei soggetti operanti, dei servizi e delle necessità esistenti.

Potenzieremo una rete di centri diurni per anziani (anche parzialmente auto sufficienti) come luogo di socializzazione, mantenimento delle autonomie e delle capacità funzionali per alleviare il carico di impegno delle famiglie che ospitano l’anziano.

Vogliamo creare, anche in collaborazione con le organizzazioni di volontariato, un servizio di pronto intervento per piccole necessità a domicilio per supportare gli anziani soli (aiuto domestico, commissioni, spesa, etc.), utilizzando un veicolo messo a disposizione dal Comune.

Organizzeremo gite ricreative e colonie per anziani e istituiremo la figura del nonno o della nonna vigile, figure volontarie che hanno come scopo primario quello di facilitare in tutta sicurezza l’ingresso e l’uscita dei nostri ragazzi dalle scuole. Insomma, un’attività di sorveglianza a titolo di servizio civico volontario da parte degli anziani

Politiche giovanili

Istituiremo il Consiglio comunale dei giovani. Sarà un organo di rappresentanza democratica formato da cittadini tra i 20 e i 30 anni, residenti o domiciliati a Guglionesi, eletti a suffragio universale dai propri coetanei. Il Consiglio dei giovani avrà funzione consultiva, di natura preventiva e obbligatoria su tutti gli atti amministrativi, varati dal Comune, che riguardano i giovani. Il Comune, quindi, non potrà deliberare in materia di politiche giovanili senza prima aver consultato il Consiglio dei Giovani. Il Consiglio avrà anche funzione propositiva, quindi proporrà iniziative autonome per promuovere la partecipazione dei giovani alla vita politica del Comune, per informarli sulle attività dell’ente locale e su quanto li riguarda come programmi comunitari per la gioventù; per elaborare progetti a livello locale, nazionale ed europeo in maniera autonoma o in collaborazione con associazioni, altri enti e organismi.

Ai ragazzi saranno affidate consulenze e attività organizzative riguardanti il loro ‘mondo’, con riduzione di costi per il Comune e la Regione. Il Consiglio è inoltre pensato in ottica di contrasto all’uso di sostanze stupefacenti e di alcol, argomenti spesso affrontati in maniera errata in famiglia.

Accanto a questa iniziativa dovremo supportare i giovani attraverso eventi culturali, musicali, enogastronomici, di riscoperta dei luoghi e paesaggi da promuovere in agenzie di viaggi e sul web.

Abbiamo previsto progetti di sensibilizzazione contro ‘bullismo e cyber bullismo’, che coinvolgano scuole, famiglie e professionisti del settore; sosterremo tutte le attività extra scolastiche sportive, sociali, culturali, ricreative) che possano contribuire a prevenire il disagio sociale

Disabilità

Dobbiamo migliorare la qualità di vita di tutti i diversamente abili, favorirne l’indipendenza e la piena partecipazione alla società. Dobbiamo superare le logiche di un assistenzialismo che crea dipendenza e richiesta continua di risorse. Quindi dobbiamo verificare lo stato delle barriere architettoniche e della mobilità dei disabili nel nostro paese coinvolgendo tutti loro nella verifica e nel collaudo post-lavori e supporteremo forme di lavoro-laboratorio a loro destinate.

Scuola

Il Comune si occupa della scuola intesa come struttura e supporto all’istruzione. Il problema principale è il mancato rispetto delle norme di sicurezza. Quindi, predisporremo sopralluoghi in tutti gli edifici scolastici per individuare carenze sulla manutenzione e la sicurezza sismica di ogni struttura. Per farlo destineremo una parte del bilancio comunale alle spese di manutenzione degli edifici scolastici. Inoltre promuoveremo attività di sensibilizzazione per destinare l’8 per mille all’edilizia scolastica.

Promuoveremo un’analisi dei fabbisogni formativi nelle scuole e sosterremo l’offerta formativa attraverso iniziative, finanziamenti e progetti (progetti di recupero, di sostegno e di approfondimento, laboratori creativi, attività teatrali e sportive), coinvolgendo associazioni, aziende, professionisti, cittadini affinché mettano a disposizione le loro competenze a beneficio della formazione dei ragazzi. Il Comune di Guglionesi a 5 Stelle realizzerà campagne di sensibilizzazione al rispetto reciproco e alla cura dei luoghi pubblici e condivisi, promuoverà campagne di sensibilizzazione nelle scuole sulla prevenzione dell’abbandono degli animali.

Asilo nido e servizi per l’infanzia

I servizi per l’infanzia sono strumenti indispensabili per conciliare le esigenze familiari e occupazionali dei genitori lavoratori. Daremo massimo sostegno alla rete pubblica del nido e della scuola dell’infanzia potenziandole attraverso formazione e nuovi investimenti, quindi creando nuove strutture o ristrutturando quelle esistenti. Dobbiamo rivedere gli spazi per applicare un nuovo tipo di istruzione come educazione all’aperto, orti scolastici, spazi per l’allevamento di animali.

Mensa scolastica

Dobbiamo migliorare la qualità dei cibi aumentando i prodotti bio e la quantità di cibo proveniente dalle attività locali a

Km 0 e coinvolgendo maggiore dei genitori e dei bambini nella scelta del menù».