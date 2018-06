Nuovo incontro pubblico della lista «Siamo Larino»

LARINO. Dopo la presentazione della proposta di riqualificazione del centro storico medievale, il candidato Sindaco della lista Siamo Larino Pino Puchetti, unitamente ai candidati al ruolo di consigliere comunale alle elezioni di domenica 10 Giugno, terranno una nuova iniziativa pubblica per ascoltare i cittadini e illustrare le priorità del programma per il buon governo di Larino.

L’incontro con la cittadinanza è in programma mercoledì 6 Giugno alle ore 20.30 nella piazzetta di Viale Giulio Cesare, nelle vicinanze del Palazzo di Giustizia; luogo nevralgico per la presenza di servizi, scuole e attività commerciali.

Nell'occasione erranno presentate le proposte relative al rilancio e miglioramento dei servizi essenziali e al potenziamento delle infrastrutture cittadine, in linea con la finalità del programma della lista: partire dalla storia per restituire ai larinesi una città moderna, efficiente, solidale e che torni ad essere nuovamente punto di riferimento per il territorio del Basso Molise.