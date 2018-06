COLLETORTO. Un appuntamento molto atteso e carico di valori e significati: condivisione, fede, passione, unità e collaborazione.

A Colletorto si è rinnovata una singolare infiorata dedicata alla festa del Corpus Domini. Anche quest'anno un gruppo di volontari hanno realizzato disegni e motivi religiosi lungo le strade principali del paese utilizzando fiori, sale e altri materiali raccolti in queste settimane.

Il suggestivo tappeto, realizzato con cura e passione, ha quindi accolto la processione del Corpus Domini alla presenza di numerosi visitatori giunti anche dai centri limitrofi. Sono stati molto intensi i preparativi, iniziati da oltre un mese e necessari per reperire non solo i fiori. Per realizzare delle vere e proprie opere arte sono stati utilizzati: nocciolino, sale colorato, foglie, ginestre, rose essiccate, segatura, posa di caffè e il terriccio ma non solo.

«Siamo sempre un gruppo di volontari – spiegano gli organizzatori - che abbiamo lavorato per un mese per dar vita all'infiorata».

Una splendida giornata di sole ha accompagnato i preparativi e in tanti si sono aggiunti anche nelle ultime ore per condividere un'esperienza davvero suggestiva.

Le foto e i video possono dare un'idea del risultato ma dal vivo l'originale tappeto ha reso ancora di più il senso di realismo attraverso motivi classici e originali: da quelli legati alla solennità del Corpo e Sangue di Cristo, ai Santi come Padre Pio, ai simboli della festa, ad altri disegni frutto della creatività degli artisti volontari.

Dopo la messa un momento di grande coinvolgimento emotivo al passaggio della processione con l'esposizione del Santissimo Sacramento, guidata da don Angelo Castelli e don Antonio Giannone, e che ha percorso le varie zone del paese, dalla 'Terra' al 'Colle'.

Diverse famiglie e cittadini hanno allestito le tradizionali chiesiole per accogliere il sacro corteo in un momento di preghiera, riflessione e affidamento a Dio.

Qualche curiosità sui numeri dell'infiorata: sono stati adoperati 70 chili di sale colorato e sale bianco, 40 circa di nocciolino, una trentina di cassette ginestre, e una quarantina anche di cassette di rose, solo per fare qualche esempio. Il gruppo di volontari ringrazia l'amministrazione comunale, i vigili urbani e tutti coloro che, con impegno e sensibilità, hanno contribuito alla riuscita della manifestazione.

L'appuntamento è al prossimo anno.