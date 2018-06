Ccnl e relazioni sindacali, se ne parla in un evento formativo al comune

TERMOLI. Si terrà il prossimo 18 giugno nella Sala Consiliare del Comune di Termoli l’evento formativo intitolato “Il CCNL delle funzioni locali. Relazioni sindacali, contrattazione integrativa, posizioni organizzative, indennità, sistema di valutazione”.

L’evento è gratuito e riservato ai segretari comunali e provinciali (SCP) iscritti a FEDIRETS. Nei limiti dei posti disponibili potranno altresì partecipare i dirigenti iscritti a FEDIRETS, nonché tutti i segretari comunali e provinciali e tutti gli operatori della Pubblica Amministrazione interessati.

Per prendere parte all’evento è necessario compilare e inviare il modulo di adesione, scaricabile da http://www.fedir.it/dipartimento-segretari, entro il 10 giugno 2018. In sede di iscrizione possono essere inviati QUESITI TECNICI a cui la docenza d’aula darà risposta nel corso dei lavori. Nei giorni successivi all’evento formativo sarà inviato l’attestato di partecipazione all’indirizzo email indicato nel modulo di iscrizione. Gli iscritti a Fedirets – Dipartimento Segretari potranno accedere al materiale didattico presso la piattaforma informatica riservata. Per ogni informazione e necessità scrivere a fedirsegretari@gmail.com.