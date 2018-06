Le studentesse dell'«Alfano» campionesse regionali di ginnastica per il secondo anno consecutivo

TERMOLI. Lo scorso 30 maggio si sono svolte a Bojano le gare dei campionati studenteschi di ginnastica.

La squadra dell'IISS Alfano da Termoli coordinata dalla prof.ssa Carla Meale e composta dalle alunne del Liceo Scientifico Chiara D'Amico, Valeria Di Teodoro, Laura Incollingo e Alice Lorito, e dalle alunne del Liceo Classico Benedetta Faieta e Maria Castelli, si è laureata campione regionale per il secondo anno consecutivo. Le nostre ragazze hanno eseguito, come previsto dalla gara, una coreografia ed un percorso ginnico, superando le atlete concorrenti provenienti dalle altre scuole della regione.

La dirigente, dott.ssa Concetta Rita Niro, a nome di tutta la comunità scolastica si complimenta con le giovani atlete per la tenacia e la bravura dimostrate, augurando loro ancora nuovi traguardi sportivi.