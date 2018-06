«Un giorno da leoni»: per l’Istituto Professionale di Campomarino

TERMOLI. Il 25 maggio, nella parrocchia del Sacro Cuore di Termoli, la II A Dell’IPSSCT di Campomarino ha ricevuto il primo premio (ex aequo) per il Concorso “Cittadinanza Bene Comune: il diritto di avere diritti” (categoria Scuola Secondaria di II grado), organizzato dalla Fondazione «Lorenzo Milani».

I ragazzi hanno realizzato un fumetto digitale con il programma Toondoo, raccontando le tre diverse strade con cui è possibile, ad oggi, ottenere la cittadinanza italiana: sposando un italiano, lavorando per dieci anni consecutivi nel nostro Paese oppure al compimento dei diciotto anni per chi nasce in Italia da genitori stranieri.

Quest’ultimo aspetto ha colpito in modo particolare gli alunni che hanno trovato su internet la testimonianza di una ragazza, nata e cresciuta in Italia, ma che risulta ecuadoriana per l’origine dei genitori; in realtà l’Ecuador non l’ha mai visto e vive il disagio di sentirsi straniera a casa sua.

Questo argomento ha suscitato un’accesa discussione sullo Ius Soli e lo Ius Sanguinis, senza che si sia raggiunto un punto d’incontro.

La commissione ha apprezzato molto il fumetto digitale, i dialoghi creati dai ragazzi, ma soprattutto la sincerità del dibattito non concluso sull’argomento.

Anche gli alunni delle altre scuole si sono complimentati per il fumetto realizzato.

Un’esperienza importante, un momento di crescita e di confronto e soprattutto un’occasione per accrescere l’autostima di ragazzi «poco considerati», ma in gamba, di sani valori e principi che, quando vogliono, possono e sanno tirare fuori il meglio di sé.