Selvaggio: la Lega Termoli chiede le dimissioni della giunta Sbrocca

TERMOLI. «Come coordinatore politico e come cittadino, dopo gli ultimi avvenimenti che vedono l'attuale giunta comunale e la sua maggioranza compartecipi e sostenitori del totale degrado in cui versa la cittadina adriatica a cominciare dalle strade, dagli abominevoli disservizi e soprattutto dell'ormai sperimentato fatto di fare cassa ai danni dei contribuenti con i parcheggi e con le inevitabili multe che ne conseguono, chiediamo ad altissima voce come Lega Termoli, le immediate dimissioni della Giunta Sbrocca ormai incapace di risolvere un pur minimo problema, una giunta comunale che nel corso degli oltre quattro anni di non amministrazione, non ha fatto altro che parlare di tunnel si, tunnel no». E' quanto dichiarato da Antonio Selvaggio responsabile della Lega Termoli. «Una giunta, ha proseguito Selvaggio, che avalla l'imprudenza di far versare ad una società privata il pagamento dei parcheggi fino alla mezzanotte, noi la definiamo complice, la definiamo incapace di rispondere ai bisogni dei cittadini e del territorio. Con l'era Sbrocca, ha continuato Selvaggio, Termoli ha vissuto il peggior periodo della sua storia essendo stata amministrata da persone non all'altezza dei ruoli rivestiti, e totalmente privi di quel senso di responsabilità verso le istituzioni, uomini al potere che hanno abbandonato la città in agonia e nel più totale disinteresse. Chiediamo pertanto ufficialmente, ha concluso Selvaggio, le dimissioni dell'intera giunta comunale colabrodo, che sta dimostrando sempre di essere governata da chi non ha interessi umani e morali verso a città.»