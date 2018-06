Chiamata d’imbarco marittimo alla Capitaneria di Porto

TERMOLI. Nuova chiamata d’imbarco marittimo quella prevista per le ore 9, del 8 giugno. Riguarda la richiesta di un marinaio con mansioni di bassa forza, da imbarcare a bordo del M/P «Adriana» iscritto al n°10R116 di Vasto, abilitato alla pesca costiera ravvicinata entro le 40 NM limitamento al sol Mar Adriatico.

I marittimi interessati dovranno presentarsi presso l’ufficio A/S della Capitaneria di Porto, entro e non oltre le 9, del 8 giugno, muniti di: libretto di navigazione di 1^ ctg o foglio di ricognizione 3^ ctg, tesserino d’iscrizione nel registro dei pescatori, certificato medico di visita preventiva d’imbarco e per i soli marittimi muniti di libretto di navigazione (1^ ctg della gente di mare), visita biennale in corso di validità.