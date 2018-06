​Il Governo Conte passa anche alla Camera, ma la Tartaglione vota “no”

CAMPOBASSO. Dopo il “via libera” al Senato - con 171 voti favorevoli, 117 contrari e 25 astenuti - il Governo a targa Lega-5 Stelle incassa la fiducia anche alla Camera.



Eppure, tra i 236 voti dei deputati contrari c’è stato anche quello di Annaelsa Tartaglione, coordinatrice regionale di Forza Italia.

“Oggi ho votato no alla fiducia. La posizione di Forza Italia è chiara e nota: valuteremo con attenzione ogni singolo provvedimento e iniziativa, sostenendo senza riserve le misure che riterremo utili al Paese e ostacolando con medesima forza e convinzione quelle che considerate negative e dannose, contrarie ai principi di libertà e sviluppo. Da parte mia - ha commentato la Tartaglione- concentrerò ogni forzo soprattutto sulle tematiche inerenti il Mezzogiorno e l'occupazione giovanile. In generale, il ruolo di FI sarà di nuovo fondamentale: vigileremo sull'esecutivo, con responsabilità e senza pregiudizi in difesa dei nostri valori”.