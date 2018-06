Spettacolo di fine anno alla Campolieti

TERMOLI. Sabato 9 giugno, alle ore 17.30, presso l’Auditorium Giovanni Paolo II a T di Difesa Grande, avrà luogo lo spettacolo di fine anno della Scuola Primaria Paritaria Campolieti.

Gli alunni hanno lavorato su una favola intramontabile: Peter Pan.

La Coordinatrice Didattica Antonella Dirella ha guidatolo staff degli insegnanti Tutor e gli specialisti nella preparazione di uno spettacolo multidisciplinare.

Hanno contribuito per le musiche il maestro Tiziano Albanese, per le coreografie la maestra Giusy Vergallo, per la recitazione il prof. Nicola Sorella e la maestra Gigliola Romano.

I temi affrontati riguardano la famiglia, l’infanzia, la scoperta del mondo, l’approdo nel mondo adulto, il rifiuto delle regole della vita adulta,il desiderio di rincorrere sogni imparando però a seguire qualcuno che aiuti a crescere, riconoscere con umiltà che per diventare veri uomini e vere donne bisogna seguire con semplicità sempre qualcuno che indica la strada.

I bambini hanno sperimentato in prima persona la bellezza della crescita che li porterà a diventare adulti.

Un’educazione che mira, per la Campolieti, a creare uomini e donne del futuro in grado di essere cittadini del mondo.

Uno spettacolo che include tutto: letteratura, canto, educazione all’ascolto, educazione motoria, sviluppo del ritmo e della coordinazione, recitazione, scenografie, sono solo alcuni degli obiettivi raggiunti dalla Scuola.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

Dopo lo spettacolo, seguirà un momento di festa per le famiglie che hanno aderito all’iniziativa.