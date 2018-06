Presentazione del libro «Impegno e passione dalla parte del lavoro» di Andrea Gianfagna

CAMPOBASSO. La CGIL del Molise e la casa editrice Ediesse organizzano la presentazione del libro dal titolo Andrea Gianfagna: «Impegno e passione dalla parte del lavoro».

L’evento si svolgerà presso l’aula Fermi della Biblioteca dell’Università del Molise alle ore 10 di sabato 9 giugno.

Sono previsti, tra gli altri, gli interventi del Magnifico Rettore prof. Gianmaria Palmieri, del Segretario Generale della CGIL dell’Abruzzo e del Molise Sandro Del Fattore, dello storico Norberto Lombardi e dello stesso protagonista del libro Andrea Gianfagna.

I lavori saranno coordinati dal giornalista Antonio D’Ambrosio.

La CGIL del Molise, con l’iniziativa di sabato prossimo, intendere un tributo al sindacalista molisano che ha trascorso oltre settanta anni nella Confederazione Generale Italiana del Lavoro ricoprendo diversi incarichi e svolgendo tutt’oggi un ruolo attivo di testimonianza e di collegamento tra la CGIL fondata sui valori trasmessi da Giuseppe Di Vittorio e l’evoluzione sindacale dei giorni nostri.

Nelle prossime settimane lo stesso libro sarà presentato in diversi contesti storico/culturali e il primo appuntamento è già fissato presso la sede nazionale della CGIL in via Corso d’Italia a Roma per il 14 giugno con la partecipazione di note personalità tra cui la Segretaria Generale della CGIL Susanna Camusso.