Programma del « Cvtà Street Fest»

CIVITACAMPOMARANO. Questo è il programma della terza edizione del « Cvtà Street Fest» dal 7 al 10 giugno:



Venerdì 8 giugno, ore dei 10:30 | Tour dei Muri

Tour di circa 90 minuti alla scoperta di Civitacampomarano e dei suoi tesori d'arte: a fare da cicerone saranno gli studenti delle scuole superiori del territorio. La sottoscrizione è libera e ci si può iscrivere presso l'Info Point del Festival.

11:00 | Workshop Cavatelli

Le tradizioni artigianali autoctone vengono comunicate dagli stessi civitesi: all’interno della propria abitazione le signore del luogo terranno un workshop di cavatelli, la pasta tipica di Civitacampomarano, attraverso una food experience che va dalla storia degli ingredienti alla preparazione delle ricette insieme ai partecipanti (max 12 persone). La sottoscrizione è libera e ci si può iscrivere presso l'Info Point del Festival.

16:30 | Tour dei Muri

20:30 | Proiezione “Visages Villages”

Volti installati sui muri rivelatori di umanità, di storie, di persone: questa è la cornice protagonista del docu-film "Visages, Villages", un’avventura filmica e creativa in cui il fotografo JR, in giro sul suo camioncino-studio per i borghi francesi, immortala su scatti gigantificati e posti sulle pareti degli stessi luoghi visitati le espressioni di un contesto umano che si integra al territorio: immagini che vivono di un cuore pulsante trattando tematiche di quotidianeità sociale del paese e che riflettono gli animi degli stessi abitanti.

Ad accompagnarlo c’è la regista Agnes Varda che ne sposa il senso di esposizione estemporanea sullo scenario della strada legato ad una comunicazione attiva con gli abitanti incontrati, e lo imprime nei suoi filmati e nelle interviste-racconti. Il film ha vinto il premio de L'Œil d'or al Festival di Cannes 2017 ed è stato candidato ai Premi Oscar 2018 nella categoria "miglior documentario".

Il film sarà proiettato negli spazi dell’arena del fossato del rinomato Castello che ispirò Manzoni nei capitoli dedicati all’Innominato. Un evento in collaborazione con MoliseCinema Film Festival (la sedicesima edizione del quale avrà luogo dal 7 al 12 agosto) che ha il comune obiettivo di CVTA’ di far rinascere i piccoli paesi, e in particolare quelli del Molise, attraverso l'azione culturale.

22:30 | Dj Set Gruff

Grazie alla passione per lo scratch, successivamente espande il suo interesse alla break dance, al beatbox e quindi al rap, di cui inizia a fare pratica.

Dal 2001 vive tra Torino e Tokyo e ha continuato a collaborare con vari artisti musicomani. Ha fatto parte dei seguenti gruppi: Ghost Town Rockers, the Place2Be, Fresh Press Crew, Radical Stuff, Casino Royale, Isola Posse All Stars, Sangue Misto, 0s3ss, Alien Army, Royalize, Maserio. È inoltre un prolifico organizzatore di eventi musicali, tra cui: Gusto Dopa al Sole: festival rap/reggae che si svolge da otto anni in Salento; Valvarap: sfida di rap; Valvascratch: sfida di scratch; Valvabeat: sfida di beat.

Per tutto il festival è possibile assistere ai live painting dei seguenti street artist:



2501

ALBERONERO

MP5

BRUS

