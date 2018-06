Piazza piena per il terzo incontro pubblico della lista «Siamo Larino»

LARINO. Miglioramento dei servizi, decoro urbano, potenziamento delle infrastrutture, rilancio dell’ospedale Vietri attraverso la realizzazione di un centro specializzato in diagnostica e prevenzione della salute, monitoraggio costante a tutela del Tribunale di Larino, promozione dei beni culturali e delle tradizioni che animano la città frentana nel corso dell’anno: sono stati questi i temi al centro del terzo incontro pubblico promosso lo scorso 6 Giugno dalla lista SiAMO Larino e dal candidato Sindaco Pino Puchetti nella piazza di Viale Giulio Cesare, nelle vicinanze del Palazzo di Giustizia.

Tanti i cittadini che hanno preso parte all’iniziativa, nel corso della quale i candidati hanno ascoltato e risposto alle domande inerenti le principali problematiche vissute dalla comunità, le cui soluzioni sono state individuate all’interno del programma, ampiamente pubblicizzato e distribuito in questi giorni. Un momento di ascolto, di dialogo e di sintesi che ha arricchito la fondamentale mission della lista: analizzare le criticità che quotidianamente si riscontrano nel centro urbano, nella periferia e nelle contrade di Larino per porre in atto da subito provvedimenti utili a migliorare la qualità della vita dei cittadini; valorizzare le numerose peculiarità del territorio per straformarle in opportunità e azioni di sviluppo economico e occupazionale che siano in grado di arrestare il calo demografico.

Il candidato Sindaco Puchetti ha infine annunciato l’appuntamento di chiusura della campagna elettorale della lista SiAMO Larino, che avrà luogo domani 8 Giugno alle ore 21.00 in Piazza Vittorio Emanuele.