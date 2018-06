Villa Zappone, Di Maria: «necessario restituirla ai larinesi»

LARINO. Un impegno concreto per la riapertura di Villa Zappone, con l’avvio immediato di un tavolo di confronto con la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Molise per il superamento delle problematiche che ne hanno portato alla chiusura. Questa la proposta avanzata da Vito Di Maria, candidato Sindaco alle elezioni comunali di Larino del prossimo 10 giugno per la lista ‘Il Germoglio’.

«La città di Larino sconta da troppi anni ormai l’assenza di un luogo che funga da polo di aggregazione sociale e culturale – afferma Di Maria in una nota stampa – Per tale ragione, sulla base di quanto scritto sul programma elettorale della lista di cui sono candidato Sindaco, mi impegno ad avviare un tavolo di confronto con la Direzione Regionale per i Beni Culturali allo scopo di arrivare alla riapertura del parco di Villa Zappone, attraverso il reperimento dei fondi necessari per ripristinare l’attività di gestione e sorveglianza del sito. Potremo così riconsegnare ai cittadini e ai turisti uno straordinario sito archeologico, che potrà tornare ad essere, come in passato, teatro di eventi sociali e culturali, ed ancheuno spazio verde sul Piano San Leonardo,della cui assenza si lamentano soprattutto le tante mamme dibimbi piccoli, alla ricerca di un angolo di pace e tranquillità lontano da strade trafficate, e per la cui manutenzione auspichiamo di poter rinnovare la collaborazione con l’Istituto Tecnico Agrario».

«Questo – conclude Di Maria –, a dispetto di tanti propositi improbabili emersi durante la campagna elettorale, è un progetto concreto ed effettivamente realizzabile, che contribuirà a migliorare la vivibilità del centro urbano, danneggiata da anni di malagestione».