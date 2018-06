FCA e Sevel, Cobas pronti allo sciopero il 9 e 10 giugno

ATESSA. "Gli straordinari al sabato e la domenica sono diventati ormai un vizio di FCA e della Sevel, ed i vizi, si sa, sono duri da combattere.



Ma non ci stanchiamo di provarci. E basta poco, molto meno che aver la forza per smettere di fumare o per smettere di aver paura della propria ombra.

Basta stare a casa e continuare a dormire il sabato mattina, e starsene tranquilli e poi con comodo andare a dormire la domenica sera. E’ facile, è semplice ed è anche liberamente consentito dalla Costituzione Italiana insieme a questo foglio che leggi. E’ banale. E tutto il resto sono balle.

Sono balle che se vai al lavoro riuscirai a risolvere qualche tuo problema.

Quei pochi spiccioli che prenderai li restituirai triplicati in salute e medicine.

Sono balle che se vai al lavoro te lo terrai stretto per il domani.L’hai capito o no che produci veicoli con motori diesel? Questo ti dice niente?

Sono balle che se chini la testa sarai garantito. A parte che prima o poi rischi di impattare col terreno, sappi che quelle migliaia di lavoratrici e lavoratori che a breve saranno spinte fuori dalle fabbriche del gruppo sono state in buona parte docili e ossequienti. E, appunto, sarà più facile per Marchionne buttarle fuori.

Ma noi siamo operai, dobbiamo faticare. Certo, e infatti lo facciamo sempre e da tanti anni, non abbiamo mai smesso. Ma abbiamo deciso che dal lunedì al venerdì è più che sufficiente. E allora il Cobas dichiara

SCIOPERO:

-per l’intero turno diurno con inizio alle ore 06 di SABATO 9 giugno



-per l’intero turno notturno con inizio alle ore 22 di DOMENICA 10 giugno

Lo sciopero è indetto contro la politica aziendale di aumento dello sfruttamento e di utilizzo sfrenato degli straordinari.

Lo sciopero è indetto per l’aumento della occupazione e contro la riduzione dei posti di lavoro sulle linee: no alla intensificazione dello sfruttamento, si a nuove assunzioni.

Lo sciopero è indetto contro il PIANO DISINDUSTRIALE di FCA, presentato da Marchionne a Balocco il 1° giugno e che rimanda al 2020 eventuali nuovi modelli con l’ennesima promessa che sarà disattesa alla pari di tutte le altre che ha fatto da dieci anni a questa parte.

Così, in una nota stampa, i Cobas.