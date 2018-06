«Inps Mobile»: applicazione che ti permette di interagire su dispositivi Apple e Android

CAMPOBASSO. Sempre più persone accedono ai servizi messi a disposizione dall’Inps con l’applicazione «Inps Mobile» utilizzabile su dispositivi Apple e Android, che consente all’utente INPS di interagire con alcuni servizi online presenti sul sito web www.inps.it, direttamente dal proprio dispositivo.

Fra quelli che l’Istituto ha da tempo reso disponibili, grande successo stanno ottenendo in particolare i servizi “Stato domanda” e “Stato pagamenti”, che consentono agli utenti di acquisire importanti informazioni senza doversi recare agli sportelli.

Con il servizio “Stato domanda”, fornendo il proprio codice fiscale e il proprio PIN o SPID, si può visualizzare lo stato di lavorazione di una richiesta presentata all’Istituto.

Con il servizio “Stato pagamenti”, invece, sempre fornendo il proprio codice fiscale e il proprio PIN o SPID, ciascuno può visualizzare il dettaglio di un pagamento erogato dall’Istituto in suo favore, a fronte di una o più prestazioni pensionistiche o non pensionistiche.

Le informazioni visualizzabili si riferiscono all’ultimo pagamento erogato per ogni prestazione e con un orizzonte temporale non superiore agli ultimi due mesi precedenti la data di consultazione. La finalità del servizio è, infatti, quella di fornire all’utente un riscontro immediato del pagamento, disposto a suo favore dall’Istituto per il mese corrente.

Nei primi 4 mesi del 2018 i contatti del servizio “Stato pagamenti” sono stati 18.748.283, contro i 34.003.761 dell’intero 2017, con un picco nel mese di gennaio di 5.447.415 visite virtuali.

I contatti del servizio “Stato domanda” nel primo quadrimestre 2018 sono stati invece 5.978.612, a fronte dei 9.977.400 dell’anno precedente (in questo caso il numero maggiore di visite, 1.777.825, si è registrato nel mese di marzo).