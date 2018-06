Posizionamento Regioni in Europa, Toma: «Intercettare maggiori risorse»

CAMPOBASSO. «Sto seguendo costantemente il negoziato in corso tra Roma e Bruxelles sul posizionamento della Regione Molise in relazione agli obiettivi di sviluppo in cui ci colloca l’Unione Europea. Lo scopo è quello di partecipare al meglio alla ripartizione delle risorse europee. Attualmente, siamo collocati tra le regioni in transizione insieme all’Abruzzo e alla Sardegna e, dunque, beneficiamo di minori risorse rispetto a quelle regioni collocate nell’Obiettivo 1. Considerata la crisi infrastrutturale ed economica che caratterizza il Molise, il negoziato con Bruxelles assumerà nei prossimi giorni un’importanza fondamentale affinché la Regione intercetti maggiori fondi europei. Nelle prossime settimane mi recherò a Bruxelles, unitamente ai miei tecnici, proprio per seguire più da vicino il posizionamento strategico del Molise».

Lo ha affermato il presidente della Regione Molise, Donato Toma, a margine delle trattative in corso sul posizionamento delle Regioni in Europa.