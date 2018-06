Disostruzione delle vie aeree, il corso a San Giacomo degli Schiavoni

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. L’Associazione di volontariato Ait ha stretto una collaborazione col comune di San Giacomo degli Schiavoni per la realizzazione del primo progetto di educazione sanitaria sulle manovre da eseguire in emergenza e per la disostruzione delle vie aeree. Il corso viene svolto per la prima volta nel basso Molise alle 18, nei locali dell’associazione Unicamente (al campo sportivo).

Importante, se non fondamentale, sottolineare lo spiccato interesse nei confronti dell’iniziativa da parte del primo cittadino Costanzo Della Porta e dell’assessore alla sicurezza Massimo Fiocchi. Difatti tali tematiche sono di interesse pubblico e non possono far altro che giovare a tutta la comunità, dal bambino all’anziano, permettendo loro di saper riconoscere le situazioni di criticità e di saper agire in maniera tempestiva. La formazione e l’informazione sono alla base del progresso di ogni società ed il comune di San Giacomo degli Schiavoni ne è l’esempio tangibile.