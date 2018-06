Grande Guerra a San Martino in Pensilis: volti, storie, nomi e morte di giovani dimenticati

SAN MARTINO IN PENSILIS. L'associazione culturale LaGrandeOnda, che tante iniziative promuove in paese, ricorda oggi i Cento anni della Grande Guerra e soprattutto i soldati sammartinesi nella prima guerra mondiale. Volti, storie, nomi e morte di giovani dimenticati, raccontati da Manfredo Cannarsa. Testi di Giovanni Figliola e foto di Domenico D'Adderio, a cura di Emiliano Di Tata. Coordinatrice dell'evento Elisa Di Palma. I lettori prescelti sono stati Antonella Di Lillo, Maria Adele Flocco, Mimmo Cappella e Leo Sassano. L'appuntamento è al Palazzo Baronale, in sala consiliare, dalle 18.30. Alla fine della manifestazione ci sarà una elevazione solenne di preghiera per i caduti condotta dal parroco di San Martino in Pensilis, don Nicola Mattia.