LARINO. Pierdavide Carone e Antonio Maggio in concerto a Larino il 12 giugno.

Il Comitato festeggiamenti di San Pardo è lieto di comunicare che il concerto di Pierdavide Carone e Antonio Maggio, inizialmente previsto per il 26 maggio scorso e che per problemi tecnici non si è più tenuto, sarà replicato martedì prossimo, 12 giugno in piazza Duomo, in onore delle festività di San Antonio. L’inizio, come da programma originario, è previsto per le ore 21 e 30.

Il Comitato festeggiamenti inoltre, comunica che nella serata del 13 giugno, sempre in piazza Duomo si terrà il concerto di musica tradizionale del gruppo “Mute Terre”. La cittadinanza tutta è invitata a partecipare.