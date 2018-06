Alberto Mastrangelo sugli scudi a Vasto nella finale di tennis serie D1 maschile

VASTO. Anche il tennista termolese Alberto Mastrangelo sugli scudi a Vasto. Come rende noto Tiziana Smargiassi, «Sono iniziate ieri le fasi finali della Serie D1 di tennis maschile. Il Circolo Tennis Vasto ha strappato applausi nell’anticipo contro il Circolo Tennis Penne vincendo 3-0 e proseguendo il suo cammino. Il forte team vastese composto da Paolo Cartuccia, Alberto Mastrangelo, Stefano Di Matteo e Lorenzo Marini fino ad ora non ha lasciato scampo agli avversari vincendo sempre in ogni match dai singolari ai doppi.

La squadra ieri era capitanata dalla maestra Marianna Perpetua. Ha aperto le danze Cartuccia che ha disputato il primo match contro Tonto Di Mamma liquidandolo con un secco 6-1/6-1. A seguire Alberto Mastrangelo ha vinto contro D’Annunzio, 6-2/7-5 il punteggio. Nell’ultimo incontro Stefano Di Matteo ha avuto la meglio senza difficoltà su Mosca che ha sconfitto 6-1/-6-2.

Ora il team del Circolo Tennis Vasto dovrà disputare i quarti di finale contro la vincente tra Easy Tennis e CT Martinsicuro domenica 17 giugno».