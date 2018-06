Elezioni amministrative, Fanelli: lavoriamo insieme per il bene dei cittadini

CAMPOBASSO. In una nota, il consigliere regionale del Partito Democratico Micaela Fanelli commenta il risultato delle elezioni amministrative ed augura buon lavoro ai tredici neo eletti sindaci molisani:

«Un risultato sempre importante, quello delle elezioni comunali, che rappresenta un termometro politico fondamentale anche per i partiti e gli schieramenti. E a livello nazionale, sulla scorta dei dati ancora non definitivi, si evidenzia l’avanzamento della Lega, l’arretramento del M5S e una sostanziale tenuta del Partito Democratico.

Soprattutto in Molise, vincono tanti amministratori di centrosinistra, alcuni di loro esponenti del Pd, ai quali rivolgo i più calorosi e sentiti complimenti, per un esito elettorale niente affatto scontato. Vince il radicamento e la vicinanza alle persone, la coerenza, la competenza e il cuore. Vince il lavoro di ogni giorno di chi non si è allontanato dai bisogni più sentiti. Un insegnamento per tutti, da tenere in conto per ripartire. Tanto più in un momento storico in cui è ancora forte la spinta populista e xenofoba, per arginare la quale sarà fondamentale ritrovare le ragioni dell’unità ed i valori del centrosinistra, che dalle elezioni amministrative di ieri è chiamato a rifondare sé stesso, l’Italia e il Molise.

Un caloroso augurio di buon lavoro costruttivo, infine, anche a chi svolgerà il ruolo di minoranza. Nei nostri Comuni c'è bisogno dell'impegno di tutti e la funzione di controllo e proposta affidata alle opposizioni sarà altrettanto importante. Forza, dunque! Lavoriamo insieme e d’intesa per il bene dei nostri cittadini e del nostro meraviglioso territorio.»