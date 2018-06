I bambini della scuola primaria visitano lo Zenit

TERMOLI. Nella mattinata del 6 giugno 2018, presso la sede della Guidotti Ships, c’è stato un incontro con le classi terza C e D della scuola primaria “3° Circolo Didattico Giovanni Paolo II” di Via Stati Uniti di Termoli, accompagnati dalle insegnanti. Gli alunni hanno avuto l’occasione di ascoltare i racconti di Domenico Guidotti, amministratore della Guidotti Ships, sulla storia della sua famiglia e sulle attività di mare. I bambini si sono mostrati interessati e attenti, intervenendo con domande pertinenti per soddisfare la propria curiosità e salire poi a bordo del catamarano DSC Zenit. Qui il gruppo classe ha avuto modo di visionare dei filmati sulle attività anti-inquinamento in mare e successivamente visitare con grande entusiasmo lo Zenit.