Il Coisp Molise ha un nuovo logo

CAMPOBASSO. La segreteria regionale del Coisp Molise vedrà un restyling del proprio logo: lo annuncia il segretario generale Giovanni Alfano. Il Coisp, sindacato indipendente di Polizia, è da sempre impegnato come organizzazione sindacale in attività sociali importanti, come la lotta contro la violenza di genere e la sensibilizzazione al rinforzo dei presidi di Polizia presenti nel Molise.