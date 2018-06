La ‘Città Invisibile’: «No alla chiusura dei porti, Sì a un'accoglienza degna per tutti»

TERMOLI. La Città invisibile (un gruppo di associazioni, operatori e volontari che si occupano di problemi sociali e marginalità di Termoli) ha organizzato una manifestazione per dire: «No alla chiusura dei porti, Sì a un'accoglienza degna per tutti».

«Matteo Salvini ha rifiutato l'attracco ai porti italiani dell'imbarcazione di soccorso Acquarius.



A bordo della nave Aquarius, l’unica Ong al momento presente nel Mediterraneo, vi sono 629 migranti tra cui 123 minori non accompagnati, 11 bambini e 7 donne incinte, partiti dalla Libia e soccorsi in varie operazioni nel corso della notte.



Una decisione senza precedenti nel nostro paese, adottata d’intesa dai ministri dell’Interno e delle Infrastrutture Danilo Toninelli, che viola la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e che offende il senso d'umanità che dovrebbe sempre guidare i rappresentanti delle Istituzioni.



Anche se la nave adesso sarà accolta nei porti spagnoli, questo significa che nel canale di Sicilia non resteranno soccorritori per le barche in difficoltà. I porti italiani devono restare aperti!



Salvini è in totale continuità con le politiche dei respingimenti, dei lager e della criminalizzazione della solidarietà fatte dal ministro Minniti nel governo precedente.



Noi stiamo dalla parte di chi viaggia.Dalla parte di chi rischia tutto per realizzare un sogno.

Contro le frontiere. Contro la guerra ai poveri.



Opponiamo la solidarietà al razzismo e alla chiusura!.



#portiaperti



Come in tante altre città di Italia ci mobilitiamo per dire No alla chiusura dei porti, Sì a un'accoglienza degna per tutti».

Appuntamento il 12 giugno 18.30 alle 20, in Piazza Monumento a Termoli.

