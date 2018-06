Triplo tamponamento in via Corsica, sul posto la Polizia municipale

TERMOLI. Polizia municipale all'opera stamani in via Corsica, direzione Nord, a causa di un tamponamento a catena che ha coinvolto tre autovetture nel tratto adiacente allo sportello della Bcc.

Per fortuna non c'è stato bisogno di chiamare il 118, ma solo di far rilevare il sinistro e disciplinare la circolazione, particolarmente intensa su quell'arteria.