Giornata Mondiale del rifugiato, cultura e arte nelle iniziative dello sprar «Casa d'amico»

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Giornata mondiale del rifugiato: sono diverse le iniziative promosse dal progetto territoriale dello Sprar “Casa d’Amico” del Comune di Santa Croce di Magliano gestito dall’Istituto “Gesù e Maria” – Cittadella della Carità e Consorzio A.I.D. Quest’anno è stato portato avanti un percorso con le classi quarte del Liceo scientifico pensando, inoltre, di continuare le collaborazioni nate l’anno scorso con le associazioni locali aggiungendo alcune novità. Valori, cultura e arte per condividere un confronto sui temi dell’accoglienza e della diversità ricordando sempre anche quanto affermato da Papa Francesco: “stiamo parlando di essere umani, ognuno dei quali è portatore di una storia, ha un nome, una identità, un sogno da realizzare: vivere”. Negli eventi pensati a Santa Croce di Magliano si dà impulso alla cultura come un elemento fondamentale di contrasto al razzismo e all’arte come elemento di unione di popoli coinvolgendo le nuove generazioni. Tre i momenti:

- primo step: il laboratorio musicale "Ri/Dà" dal 14 al 16 giugno (dalle 16 alle 19) con spettacolo musicale il 16 giugno alle 19 nell'aula polivalente della scuola elementare in collaborazione con la scuola civica di musica. Si tratta di un lavoro collettivo per rendere alla società la sensibilità che la musica sa dare;

- secondo step: seconda edizione di MASH-UP dal 17 al 20 giugno (10-13, 15-19) alla Villa D'Amico in collaborazione con ACAG (Associazione Culturale Antonio Giordano) e Guerrilla Spam con la progettazione e la realizzazione di un murales: un lavoro collettivo finalizzato alla conoscenza dell’arte africana e alla rilettura dei rapporti tra i popoli europei e africani;

- terzo step: in collaborazione con Nicola Macolino, "UANTUAN #1" un workshop in programma dal 21 al 23 giugno 2018 nella chiesa Greca, che riaprirà per l’occasione, con performance/spettacolo il 23 giugno alle 21. A seguire, "UANTUAN #2" il 24 giugno in piazza Marconi ci sarà una istallazione performance dalle 11 alle 13 sempre curata da Nicola Macolino.