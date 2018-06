Piccolo incendio in via Bari

TERMOLI. Ieri 12 giugno, verso le 20.45, sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Termoli, per sedare un piccolo incendio sviluppato vicino ad un'area condominiale di via Bari. Molto probabilmente le cause sono dovute a cause accidentali, durante la pulizia di una zona condominiale.

Terminate le verifiche da parte dei Vigili del fuoco, non sono stati registrati danni.