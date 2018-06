Romagnuolo: non abbandoneremo operai Gam di Bojano, a Toma chiederò massima attenzione

BOJANO. «Una breve incontro a Bojano con il coordinatore cittadino della Lega Carmine Amatuzio e con quello dell’area matesina Nicolino Campanella, per ribadire la mia personale vicinanza e quella del coordinamento provinciale della Lega Campobasso, a tutte le maestranze dell’ex Gam anche in considerazione dell’incontro avvenuto in loco con alcuni di loro. E, proprio a questi operai, ho confermato che non intendo abbassare la guardia, che sarò vigile come una sentinella e che lo farò senza nessuna speculazione politica, cosa questa che non mi interessa perché non fa parte de mio carattere».

E' quanto dichiarato da Aida Romagnuolo, capogruppo della Lega alla Regione Molise. «Innanzitutto -ha continuato Romagnuolo- cominciamo a muoverci per garantire un altro anno di cassa integrazione straordinaria per i lavoratori della ex Gam di Bojano. Secondo il mio modesto parere- ha proseguito Romagnuolo- chiederò immediatamente al Presidente Toma e all’assessore Cavaliere che bisogna subito attivarsi presso il direttore generale del ministero Economico per far subito predisporre il decreto che autorizzi la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria dal 4 novembre 2018 al 3 novembre 2019.

In questo modo- ha ancora detto Romagnuolo- metteremo così in sicurezza per un altro anno tutti i 268 lavoratori e intanto, continuiamo a lavorare per la ripartenza della filiera avicola molisana così da poter presto toccare con mano i risultati di quanto è stato fatto per garantire un futuro al settore avicolo e ai suoi lavoratori. E tutto questo nonostante entro fine anno dovrebbe riaprire l’incubatoio, primo passo del rilancio della filiera del pollo molisano anche dopo quanto ribadito dai vertici di Amadori, che hanno confermato gli impegni assunti con l’acquisto del complesso ex Gam e il suo inserimento nell’ambito della loro filiera integrata. Tutto questo- ha concluso Romagnuolo- per dare nuovo corso all’area produttiva di Bojano e creare una nuova filiera dedicata al pollo di alta qualità molisano.»