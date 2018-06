Rete dei Comitati molisani in trasferta sull'acqua pubblica

CAMPOBASSO. La Rete dei Comitati e delle Associazioni di Tutela Ambientale di Campania e Molise esprime un sentito apprezzamento nei confronti del Comitato Sannita Acqua Bene Comune per aver promosso la manifestazione che si svolgerà a Benevento venerdì 15 giugno alle ore 18.00 in Piazza Castello con Padre Alex Zanotelli, con il Prof. Alberto Lucarelli e il referente del Comitato Acqua Pubblica Brescia, Marco Apostoli.

Ci siamo battuti e continueremo a farlo perché siamo convinti che l’acqua è un bene pubblico e come tale deve essere anche la gestione, così come previsto dalla Costituzione Italiana e così come deciso con il referendum abrogativo del 2011.

“L’acqua potabile e pulita rappresenta una questione di primaria importanza, perché è indispensabile per la vita umana e per sostenere gli ecosistemi terrestri e acquatici. Le fonti di acqua dolce riforniscono i settori sanitari, agropastorali e industriali.” Papa Francesco nella sua Enciclica “Laudato Sì” descrive l’importanza dell’acqua per i popoli, e al tempo stesso ci ricorda che non sempre la gestione, nei momenti più critici, è adeguata ed imparziale.

L’esempio virtuoso della Città di Napoli che ha istituito una azienda speciale cui compete la gestione dell'acqua, ABC, Acqua Bene Comune Napoli, controllata a maggioranza dai comuni, dovrebbe spingere tutti i comuni ad adoperarsi, in collaborazione con le Regioni e con le società che ad oggi gestiscono il sistema idrico, ad avviare questo percorso.

La possibilità che il Comune di Benevento possa promuovere un referendum comunale, deve spingere anche le altre amministrazioni comunali del Sannio, sia Campano sia Molisano, ad adoperarsi in questa direzione. I cittadini italiani si sono già pronunciati con il referendum abrogativo del giugno 2011, ma purtroppo nei territori si riscontra ancora la mancata attuazione del disposto contenuto all’interno del II Quesito.

La Rete dei Comitati e delle Associazioni aderisce alla manifestazione in programma a Benevento e parteciperà con una propria delegazione e fa un appello a tutte le Amministrazioni Comunali di intraprendere iniziative, manifestazioni ed azioni al fine di promuovere un referendum consultivo per ottenere la completa gestione pubblica dell’acqua.