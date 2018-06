Coldiretti: super Caa snellirà burocrazia

CAMPOBASSO. Sburocratizzare per snellire le procedure consentendo agli imprenditori agricoli di utilizzare al meglio il proprio tempo: questo l’obiettivo che Coldiretti Molise intende realizzare in tempi rapidissimi dando operatività alla delibera con cui la Giunta Regionale ha istituito un nuovo strumento operativo denominato “Super CAA”. «Ad oggi – spiega il delegato confederale di Coldiretti Molise, Giuseppe Spinelli – attraverso il Caa, (Centro Assistenza Agricola, ndr) la nostra Organizzazione assolve già a numerose funzioni delegate dalla Pubblica Amministrazione e l’avvio del Super CAA – prosegue – ci consentirà di rendere ancora più rapidi una serie di servizi a tutto vantaggio degli imprenditori agricoli i quali, in tal modo, potranno evitare lungaggini burocratiche impiegando al meglio il loro tempo».

Dal 1999, anno della loro istituzione, i CAA curano e istruiscono numerose pratiche essenziali per la vita delle imprese agricole, fungendo da “filtro” nel dialogo tra privati e Pubblica Amministrazione. A titolo esemplificativo va ricordato che i CAA si fanno carico: delle attività connesse alla tenuta del fascicolo aziendale, dell’accettazione e registrazione a sistema delle domande di premio o contributo, della gestione delle anagrafi zootecniche, forniscono assistenza nell’applicazione delle regole di condizionalità in agricoltura ma anche consulenza in ordine alle opportunità di finanziamento agevolato, nella contrattualistica e nella predisposizione ed aggiornamento del registro dei trattamenti. I CAA sono stati quindi pensati come uno strumento di semplificazione amministrativa a tutto vantaggio sia della parte pubblica, che viene sgravata dalla conduzione di molteplici istruttorie, sia della parte privata, che può rivolgersi ad un unico e competente interlocutore per l’avvio e la definizione di molte pratiche connesse alla propria attività, riducendo in maniera drastica i tempi delle istruttorie da 180 a 60 giorni.