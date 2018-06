Carlo Lucarelli approda alle Tremiti per «TremitiINvita»

TERMOLI. A metter piedi per la terza volta di seguito alle isole Tremiti per il

Festival "TremitiINvita", il giornalista del mistero Carlo Lucarelli, che

ritorna volentieri per un aperitivo letterario.

Chissà se questa volta il Commissario De Luca e l'Ispettore Coliandro,

approderanno sull'isola di San Domino per far luce sull'attentato al faro

del 1987. Lo scopriremo insieme sabato 16 giugno, alle ore 19.00

nell'incontro con l'autore e ideatore dei due famosissimi personaggi tv. La

rassegna “TremitInVita”, giunta alla sua sesta edizione è organizzata dall’associazione

culturale "SopraLeRighe" in collaborazione con il Parco Nazionale del

Gargano.

Una manifestazione nata dal basso, per condurre alla scoperta dello

splendido patrimonio naturale, paesaggistico e culturale delle isole

Diomedee, associato all'emozionante e sorprendente mondo della letteratura,

del giornalismo e del cinema. Un modo per far conoscere le Tremiti agli

scrittori che, una volta stregati dalla magia isolana, potranno divenire

ambasciatori di cotanta bellezza.

L'evento, ideato da Donatella Langiano ed Emma Sarcinelli, trae la sua forza

dal mettersi a servizio del proprio territorio e che, col passare degli

anni, ha conquistato un'importante fetta di pubblico ed un ruolo cruciale

all’interno della cultura nazionale.