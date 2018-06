Anche La Molisana a Vinòforum 2018

CAMPOBASSO. Come ogni anno a Roma torna l’appuntamento con Vinòforum, immancabile kermesse dell’estate capitolina. La XV edizione aprirà i battenti venerdì 15 giugno alla presenza di 2.500 brand ed oltre 500 cantine. Resterà aperta, dalle 19 alle 24, fino al 24 giugno sul Lungotevere della Farnesina. Un format esclusivo che vedrà all’opera chef stellati provenienti da tutt’Italia e dall’estero. «Tra le novità dell’edizione 2018 il tema della memoria gusto-olfattiva che accomunerà tutti gli appuntamenti di “The night dinner”, cene esclusive con nomi famosi della cucina italiana che abbineranno i propri piatti con vini di eccellenza, per far riflettere i commensali sui sapori contemporanei immaginando come potranno essere quelli del futuro» – ha affermato Emiliano De Venuti, Ceo di Vinòforum.

Allo stand de La Molisana vi attenderà una speciale Taste Experience realizzata dagli chef di APCI – Associazione Professionale Cuochi Italiani: Luca Malacrida, Paolo Montiglio, Marco Di Lorenzi e Claudio Mariotti titolari ufficiali della Squadra Nazionale APCI Chef Italia e Stefano Savi, insieme a Natalino De Santis della Delegazione APCI Lazio.

Piatti speciali che riprendono la tradizione con un tocco di creatività saranno i protagonisti delle serate romane: Spaghetti integrali alla ‘Primavera romana’, con ragout bianco di baccalà, crumble di liquirizia e menta; Mezzo rigatone integrale alla’ Carbonara vegetariana’ con pesto di rucola; Bucatino quadrato della tradizione con guanciale laccato al miele di cardo e Ditale quadrato alla ’Puttanesca’ con polvere di olive taggiasche e capperi pralinati. Non mancheranno due cene stellate firmate APCI, una il 18 giugno curata da Anthony Genovese, due stelle Michelin titolare de Il Pagliaccio di Roma e l’altra il 24 sera a quattro mani con Alessandro Narducci, una stella Michelin, de L’Acquolina di Roma e Luca Malacrida, titolare Apci Chef Italia. «Siamo molto felici di partecipare per la quinta volta consecutiva al palinsesto – afferma Rossella Ferro, direttore marketing La Molisana – che nel tempo si rinnova sempre con la volontà di offrire al pubblico esperienze diverse ed immersive in cui ben si colloca La Molisana che vuole presentare al mercato le sue continue novità di prodotto. Quest’anno ad esempio portiamo Le Quadrate, in un mercato obiettivo, quale quello del Lazio, in cui esprimiamo una quota di mercato doppia rispetto alla media nazionale».

«Un buon bicchiere di vino implica la condivisione. E noi siamo orgogliosi di condividere anche quest’anno importanti momenti di degustazione, incontro e formazione a Vinòforum – afferma Sonia Re, direttore generale APCI – Associazione Professionale Cuochi Italiani. Siamo onorati di poterlo fare insieme ad una azienda prestigiosa come La Molisana, che è per noi un partner strategico con il quale stiamo strutturando un importante lavoro “di filiera” che unisca i cuochi ai produttori in un legame costruttivo e produttivo. Roma è da sempre considerata un’arena importante, ricca di opportunità e di movimento. Ma come i migliori vini va sempre ossigenata, per farne emergere la parte migliore, e Vinoforum è l’occasione giusta!»