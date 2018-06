Camera di commercio Molise, premio all'impresa femminile

CAMPOBASSO. La Camera di Commercio del Molise ha pubblicato il Bando di Concorso per l’assegnazione del “Premio Impresa Femminile della Camera di commercio del Molise” – 1^ edizione – 2018, approvato dalla Giunta camerale su proposta del Comitato per l’Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio del Molise.

La finalità del Premio è quella di attribuire un riconoscimento pubblico al lavoro svolto dalle imprese femminili molisane che abbiano raggiunto importanti obiettivi, apportando significative innovazioni e competenze, e che abbiano dato particolare lustro e prestigio al mondo femminile nel campo dell’imprenditoria. In particolare, con il neo-istituito Premio si intende premiare il talento femminile nell’ottica di un cambiamento culturale e sociale del “modo di fare impresa”, soprattutto valorizzando l’impresa femminile che abbia saputo coniugare creatività, innovazione e tecnologia e incoraggiando, nel contempo, giovani donne a promuovere idee e progetti originali per la qualificazione/promozione del territorio molisano.

Il Premio sarà presentato al pubblico e alla stampa il 19.06.2018 in occasione della tappa molisana della manifestazione itinerante “Il Giro d'Italia delle donne che fanno impresa”, organizzata da Unioncamere, Camere di commercio e Comitati per l’imprenditoria femminile.

La tappa molisana, il cui focus sarà su “Il ruolo delle imprese femminili nella crescita economica del Molise: iniziative e opportunità”, offrirà anche l'occasione per riflettere sui dati dell’economia al femminile in Italia e in Molise e per avere una panoramica, dalla diretta voce di Invitalia, sugli incentivi per fare impresa “Resto al Sud”, SELFIEmployment” e “Imprese a tasso zero”.