Interviene la giunta Battista, la signora Amalia non sarà sfrattata

CAMPOBASSO. Si avvicina l’atteso lieto fine nella storia della signora Amalia D’Angona, la signora colpita da un’ordinanza di sfratto lo scorso 22 maggio.

Il provvedimento - successivamente fissato al luglio prossimo dopo la mobilitazione organizzata da Asia, Usb, e Casa del Popolo di Campobasso -potrebbe infatti tramontare del tutto, per la gioia della 74enne residente in via Sant’Andrea e di quanti le sono stati vicino in queste settimane difficili.

A farsi carico di una quota importante dell’affitto necessario sarà infatti il Comune, il cui intervento ha permesso così di scongiurare l’ipotesi dello sfratto esecutivo. Palazzo San Giorgio ufficializzerà nei prossimi giorni la manovra in favore dell’anziana inquilina del centro storico, invalida e costretta a vivere con 480 euro di pensione al mese. Finalmente una notizia che le permetterà di dormire sonni tranquilli.