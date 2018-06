Entrano nel vivo le iniziative della Giornata mondiale del Rifugiato

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Entrano nel vivo le iniziative promosse nell'ambito della Giornata mondiale del Rifugiato dal progetto territoriale dello Sprar “Casa d’Amico” del Comune di Santa Croce di Magliano gestito dall’Istituto “Gesù e Maria” – Cittadella della Carità e Consorzio A.I.D. Quest’anno è stato portato avanti un percorso con le classi quarte del Liceo scientifico pensando, inoltre, di continuare le collaborazioni nate l’anno scorso con le associazioni locali aggiungendo alcune novità.

Oggi, sabato 16 giugno, si conclude il primo step. Si tratta del laboratorio musicale “Ri/Dà” che, dopo tre giorni di lavoro collettivo, vedrà i partecipanti restituire agli spettatori un messaggio in musica sul tema dell'immigrazione. Un'esperienza singolare per rendere alla società la conoscenza, il bello, la sensibilità, attraverso la musica; il suo linguaggio universale attraversa le barriere linguistiche e non si ferma davanti a nulla e diventa motivo di incontro tra le culture. L'iniziativa, in programma alle 19, nell'aula polivalente della scuola elementare, è stata realizzata in collaborazione con la scuola civica di musica.