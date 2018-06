Screening visivo, uditivo, pressione arteriosa ed esame della glicemia gratis con l'Uici

TERMOLI. Screening visivo, uditivo, misurazione della pressione arteriosa ed esame della glicemia saranno gratuiti a Termoli dal 9 al 22 luglio. Lo annuncia il presidente territoriale di Campobasso dell'Unione Italiana ciechi e ipovedenti (Uici) Gaetano Accardo. Grazie al camper della sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione alla cecità, sezione italiana, uno staff della Uici sarà presente su viale Cristoforo Colombo dalle ore 8.30 alle 12.30 per effettuare gli accertamenti diagnostici. L'iniziativa rientra nell'ambito del progetto "La prevenzione non va in vacanza" che vede il coinvolgimento dell'associazione Sae 112. Il camper sarà posizionato in un'area del lungomare nord, all'altezza della Stella Marina. (Fonte Ansa.it)