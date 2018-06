Omaggio a Gioacchino Rossini: concerto all'ex convento di Bonefro

BONEFRO. Omaggio a Gioacchino Rossini a Bonefro. Domani, lunedì 18 giugno, alle ore 17.30, nell'Auditorium dell'ex Convento di Santa Maria delle Grazie in Bonefro, si terrà un concerto inserito nel contesto Concerti di Primavera a cura del Conservatorio L. Perosi di Campobasso, in collaborazione con il Comune di Bonefro. «Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare, un evento da non perdere!», l’invito del sindaco Nicola Giovanni Montagano.