“Chi ha ucciso Marco Pantani”, Roberto Manzo presenta il suo libro

SAN MARTINO IN PENSILIS. Giornata importante oggi a San Martino in Pensilis. La Ciclistica San Timoteo e il Lions Club Termoli Tifernus impegnati, unitamente all’amministrazione comunale con a capo il primo cittadino Massimo Caravatta, per lo straordinario evento sportivo. Pedala con Solidarietà è il nome della manifestazione cicloturistica che, con partenza alle ore 9.30 nella cittadina della Carrese, proseguirà per Larino, Ururi, Nuova Cliternia arriverà a San Martino in Pensilis per un percorso lungo circa 64 km. Il presidente della società sportiva termolese Silvestro Belpulsi tiene a precisare che tale evento è finalizzato a raccogliere fondi da destinare con il Lions Club Termoli Tifernus, ai centri residenziali in costruzione di Arquata del Tronto e Camerino, entrambi colpiti dalle calamità sismiche.

L’iniziativa che rientra tra i service del club termolese è stata accolta anche dal distretto 108A ed in particolare dal vice governatore Tommaso Dragani, noto sostenitore dello sport delle due ruote, e la presidentessa del club Mariangela Martella la quale ringrazia i soci per la collaborazione fornita. La manifestazione sportiva vedrà come testimonial d’eccellenza la campionessa italiana di ciclismo paraolimpico Lorena Ziccardi, nota per le sue doti di atleta, e lo scrittore Roberto Manzo che presenterà il suo libro “Chi ha ucciso Marco Pantani”, intorno alle 12.30. Una ricca giornata fatto di sport e cultura vedrà gli addetti ai lavori impegnati senza sosta.