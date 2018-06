«Torna a guadagnare gestendo al meglio i costi della tua attività»

CAMPOBASSO. Proseguono gli incontri formativi destinate alle imprese molisane, nell’ambito delle azioni che Confcommercio Molise ha intrapreso sul territorio, sia in direzione di uno sviluppo economico sostenibile, che per comprendere i loro bisogni e le loro necessità discutendo insieme le soluzioni da implementare.

Una corretta gestione dei costi di un’impresa permette oggi di guadagnare. Confcommercio Molise, un seminario formativo sul tema che toccherà Campobasso, Isernia e Termoli. Docente del seminario sarà il controller aziendale Pierpaolo D’Angelo.

I temi saranno affrontati in chiave fortemente operativa, fornendo ai responsabili aziendali gli elementi di base per progettare o migliorare la contabilità analitica. Nel corso del seminario, infatti, verranno analizzati i principali concetti sui quali si basa il controllo di gestione, prendendo in considerazione la sfera contabile e gestionale, dallo studio dei centri di costo e di ricavo fino all'analisi finanziaria. L’iscrizione ai seminari è gratuita per i soci Confcommercio in regola con le quote associative. Il ciclo di incontri è realizzato in collaborazione con il Groupama Assicurazioni. Info: www.confcmmerciomolise.it

Il programma:

Giovedì 21 giugno Isernia ore 15 Sede Camera di Commercio, Corso Risorgimento 302

Giovedì 28 giugno Campobasso Sede Confcommercio Colle della Api/Z.I.

Giovedì 5 luglio Termoliore 15.00 Sede Confcommercio Via Cile, 1