Da Anacapri a Petacciato, l'estate in musica del cantautore molisano Luigi Farinaccio

PETACCIATO. Un nuovo concerto in programma per il cantautore molisano Luigi Farinaccio. L'appuntamento è per giovedì 21 giugno 2018 a Petacciato, nell'ambito della "Festa della Musica", iniziativa promossa dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, del Turismo e dalla SIAE. Un sorprendente progetto che coinvolge artisti, conservatori, accademie, università, che da Nord a Sud, passando per le isole, esalta quei luoghi magici e caratteristici della nostra penisola. Il Comune di Petacciato sarà uno dei 430 comuni d'Italia ad aderire e ospitare la poliedrica "Festa della Musica". L'evento curato dall'Associazione "Betavium" in sinergia con la "Music Live Molise" inizierà alle ore 16 in Viale Pietravalle.

Intanto vi segnaliamo che Luigi Farinaccio, è tra gli artisti in gara per il Premio Anacapri "Bruno Lauzi" XI edizione - Canzone d'autore 2018, per sostenerlo e permettere l'accesso alla Finale è sufficiente cliccare sulla video canzone e lasciare un Like all'interno del video! (C'è tempo fino al 10 luglio)!