Mattinata di piccoli incidenti a Termoli

TERMOLI. Una serie di piccoli incidenti avvenuti nella mattina di oggi, 18 giugno, nella cittadina adriatica.

Il primo incidente è avvenuto intorno alle 9: un tamponamento tra due auto sulla salita di Rio Vivo.

Nessun ferito, solo intralcio alla circolazione.

Mentre una volante dei Carabinieri di Termoli, è intervenuta, intorno alle 11.15, in via martiri della Resistenza, in merito ad un incidente di un motorino.

La ragazza 26enne Z.V., che era in sella al suo scooter per evitare una macchina è scivolata sull’asfalto.

Fortunatamente, nulla di grave solo qualche contusione al ginocchio e tanto spavento.