Giornata Mondiale del Rifugiato: «Porte aperte al centro 'Santo Spirito' di Ururi»

URURI. In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato si svolgono in tutta Italia iniziative curate dai progetti territoriali Sprar.

Per celebrare la Giornata, l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati ha lanciato la campagna #withrefugees che durerà fino al 19 settembre. La campagna ha come obiettivo quello di far conoscere i rifugiati attraverso i loro sogni e le loro speranze: prendersi cura della propria famiglia, avere un lavoro, andare a scuola e avere un posto che si possa chiamare “casa”.

Come ricorda Papa Francesco, che auspica un cammino condiviso e gesti di solidarietà “stiamo parlando di esseri umani, ognuno dei quali è portatore di una storia, ha un nome, una identità, un sogno da realizzare: vivere”.

L'Istituto Gesù e Maria – Cittadella della Carità è gestore, insieme al Consorzio A.I.D. Italia, del progetto territoriale di accoglienza “Rifugio Sicuro” del Comune di Termoli in partenariato con Ururi e Larino, comuni sul cui territorio insistono le strutture di alloggio previste dal progetto.

Queste giornate sono importanti strumenti di sensibilizzazione sul territorio e di vicinanza a una tematica che oggi è parte integrante della nostra quotidianità, ma che fa spesso ancora paura e divide le coscienze e l’opinione pubblica.Sono diversi gli eventi organizzati sul territorio e in programma nei prossimi giorni:

-Narrative migranti, ciclo di incontri sulle migrazioni contemporanee alla libreria Fahrenheit di Termoli (22-30 giugno – locandina allegata);

-19 giugno, Ururi, #withrefugees Apriamo le porte!, giornata di convivialità e condivisione presso il Centro Sociale “Santo Spirito”, con la partecipazione di Salvatore Gervasi e le Associazioni ururesi;

-23 giugno, Termoli, “Accogliere, proteggere, promuovere e integrare” corteo dell’accoglienza (partenza a piazza Duomo ore 20). In serata (ore 22) concerto di Samuel Storm;

-2 luglio, Termoli, Coro e orchestra “Punto di Valore”, concerto orchestra giovanile, coro femminile e piccolo coro voci bianche presso piazza Duomo, ore 21.



Inoltre, Salvatore Gervasi del Centro di Cultura Popolare di Melpignano (Lecce) curerà il laboratorio di espressione dal 17 giugno. Il 19 giugno a Ururi parteciperà alla giornata di convivialità.

Dallo scorso 22 maggio, ogni martedì e mercoledì dalle 17 alle 19 al Cas di Campomarino “Sweet Dreams”, si sta svolgendo un laboratorio musicale con lezioni a tema a cui partecipano diversi ospiti dei centri di accoglienza della zona.

Segue descrizione dei singoli eventi.

DESCRIZIONE EVENTI

GIORNATA AL CENTRO SOCIALE 'SPIRITO SANTO' DI URURI - #withrefugees Apriamo le porte!

Martedì 19 giugno 2018 - il Centro Sociale "Spirito Santo" di Ururi, che ospita nuclei mono parentali e donne singole, sarà il luogo in cui si terranno tutte le attività che riempiranno una giornata di convivialità e condivisione.

Nel pomeriggio si susseguiranno diverse esibizioni: le ospiti del progetto in collaborazione con alcuni ururesi si dedicheranno alla lettura di testi nelle proprie lingue, incluso l'arbëreshë, la lingua madre degli ururesi. Seguiranno esibizioni canore, sempre in tutte le lingue dei partecipanti. Il pomeriggio sarà allietato dalle esibizioni di un gruppo di percussionisti formato da diversi ragazzi provenienti dai Cas e dagli Sprar della zona, guidati da Salvatore Gervasi che per l'occasione porterà ad Ururi tutto il suo organico direttamente da Melpignano. Momento conclusivo della giornata sarà la condivisione del buffet multietnico: le ospiti del Centro cucineranno i loro piatti tipici e i piatti ururesi a casa di alcune signore del posto che hanno offerto la loro cucina e la loro collaborazione.

CORTEO DELL'ACCOGLIENZA E CONCERTO DI SAMUEL STORMA TERMOLI

Sabato 23 giugno2018- Termoli. Alle 20 appuntamento in Piazza Duomo, per poi partire con “Accogliere, proteggere, promuovere, integrare” - corteo dell’accoglienza organizzato in collaborazione con numerose e diverse associazioni di Termoli che sono state invitate a partecipare assieme ad ovviamente gli ospiti dei diversi progetti di accoglienza della zona. Riprendendo le parole che Papa Francesco ha donato nel messaggio per la 104esima giornata mondiale del migrante e del rifugiato: “Il Signore affida all’amore materno della Chiesa ogni essere umano costretto a lasciare la propria patria alla ricerca di un futuro migliore. Tale sollecitudine deve esprimersi concretamente in ogni tappa dell’esperienza migratoria: dalla partenza al viaggio, dall’arrivo al ritorno”. Un'occasione per riaffermare che “la nostra comune risposta si potrebbe articolare attorno a quattro verbi fondati sui principi della dottrina della Chiesa: accogliere, proteggere, promuovere e integrare”.

L’idea è quella di una marcia pacifica e colorata che sarà animata dalle associazioni locali ma l’invito a partecipare all’evento sarà esteso a tutta la cittadinanza. Il tutto portando l’allegria e la ricchezza della diversità evidenziando il valore, il rispetto e l'integrazione delle persone di nazionalità e cultura diversa. Il corteo arriverà a Piazza Monumento, luogo in cui alle 22 ci sarà il concerto di Samuel Storm, artista giunto al quarto posto nella scorsa edizione di XFactor.

La scelta non è ricaduta casualmente su questo artista: Samuel ha avuto una vita fatta di ostacoli e viaggi difficili, è un ex richiedente asilo nigeriano di 19 anni. Il cantante vive a Catania da quando ha lasciato il Lagos e la sua famiglia. Ha dovuto affrontare un tragitto durato nove mesi attraverso il deserto e poi il viaggio in mare, sopportando situazioni di grandissima violenza. Forte però del suo talento oggi vive il suo grande sogno, vivere facendo musica. Portando sul palco la storia di questo ragazzo vogliamo si punta a portare la speranza, la tenacia e la forza dei sogni, il risvolto positivo di una storia di immigrazione.

CONCERTO CORO E ORCHESTRA 'PUNTO DI VALORE'

2 luglio 2018 - Termoli in piazza Duomo alle 21 ci sarà l’evento conclusivo: l’esibizione di Coro e Orchestra “Punto di Valore”: un concerto con l’orchestra giovanile, il coro femminile e il piccolo coro voci bianche.L'Associazione Punto di Valore di Termoli, ente culturale operante in Molise con diversi progetti musicali, opera da sei anni sotto la direzione artistica dei maestri Alessandro Di Palma, Basso Cannarsa e Gianluca De Lena. Sono ormai diversi anni che ci accompagnano in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, regalando una serata di grande livello artistico e musicale.I quasi 100 tra musicisti, coristi e piccoli cantori intratterranno il pubblico di Piazza Duomo con il loro vasto repertorio che spazia dalla musica italiana d’autore a quella internazionale, passando per la musica classica e lirica.