Raduno nazionale della Lega, da Campobasso e Termoli i pullman per Pontida

CAMPOBASSO. Anche il Molise, ed i sostenitori locali del “Carroccio” in particolare, si mobiliteranno per il raduno nazionale della Lega a Pontida.

«Stiamo organizzando un pullman per l'evento nazionale della Lega a Pontida dove incontremo Matteo Salvini - si legge nel comunicato del coordinamento provinciale campobassano - Partenza da Campobasso , il giorno 30 giugno, alle ore 21,00 e da Termoli alle ore 22,00 . Il rientro é previsto verso le ore 23,30. Tutti possono partecipare. In base al numero dei partecipanti vi indicheremo la quota di partecipazione. Per conferma contattatemi in questo profilo , tramite messaggio, in privato».