Tre chiamate d'imbarco marittimo alla Capitaneria di porto di Termoli

Lettere al direttore Rotatoria di via Asia: «segnalatela meglio» Le foto

TERMOLI. «Suggerisco di segnalare meglio, magari con asfalto sonoro, la nuova rotonda tra via Asia, via Sangro e via Giappone, soprattutto per chi proviene da via Ischia, poiché spesso si arriva a velocità sostenuta». Lettera firmata