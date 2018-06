Romagnuolo: «Si faccia piena luce sulla San. Stef. Ar »

CAMPOBASSO. «Chiedo che si faccia immediatamente piena luce su una vicenda che, secondo il mio punto di vista, non è più sostenibile, è ingiustificata ed ha il sapore dello scandalo, perchè di scandalo si tratta. Pertanto, come capogruppo della Lega al Consiglio Regionale del Molise, manifesto la mia piena e totale solidarietà a tutto il personale, a tutti i dipendenti che, quotidianamente, prestano con grandissima professionalità la propria attività nei centri di riabilitazione EAHS San. Stef. A.R. e del Centro di Riabilitazione Molisano che da mesi, ho appurato, non percepiscono lo stipendio». E' quanto dichiarato dal consigliere regionale Aida Romagnuolo. «Per quanto accaduto, per la sua gravità, per quell'atteggiamento quasi spavaldo che assume i contorni della presa in giro o, peggio, del menefreghismo- ha continuato Romagnuolo- trovo offensivo e lo reputo non più procrastinabile, che le nostre maestranze altamente professionali per ottenere il meritato stipendio devono fare ricorso agli avvocati, ai pignoramenti, ai decreti ingiuntivi. Chiedo pertanto- ha concluso Romagnuolo- e lo chiederò anche al Presidente Toma sempre sensibile a queste problematiche, che si faccia piena luce su una vicenda scabrosa e soprattutto, che immediatamente ci sia un proficuo incontro tra l'Asrem, la Regione, le parti sociali e sindacali e l'Azienda.»