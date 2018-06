TERMOLI. Lo studio Yoga Parinama, domani 21 giugno, in occasione della Giornata Mondiale dello Yoga, organizza: il «Rito dei 108 Saluti al Sole» in una splendida location “Villa Livia” C.da Fucilieri, Termoli



Nello yoga esiste il rito di praticare 108 volte il saluto al sole durante i seguenti eventi: nel solstizio d’estate e d’inverno e durante l’equinozio di primavera e autunno. Perché il numero 108? Nella religione induista il numero 108 è particolarmente rilevante in quanto lo troviamo:



• nei rosari tibetani costituiti da 108 grani

• 108 è il numero che riassume le qualità di Buddha

• 108 sono i Pitha, i centri sacri costruiti in India.



Praticando 108 volte l’intero ciclo di surya namaskara si “saluta” la nuova stagione e l’arrivo di un nuovo sole. I Saluti al Sole saranno guidati da tre insegnanti di tre scuole diversi Federica Pezzi (Iyengar Yoga), Massimiliano Donato Miglionico (Yoga Classico), Elisa Cerrone (Integral Yoga), Marialaura Martelli (Integral Yoga).



Benefici del Saluto al Sole



1. Aiuta a smaltire lo stress. Sapete che spesso è la nostra mente a creare situazioni stressanti anche se materialmente non esistono davvero? Lo yoga ci viene in aiuto anche in questo caso con la pratica del saluto al sole: i movimenti ciclici e ripetuti delle asana che fanno parte di surya namaskara contribuiscono a ristabilire il ritmo naturale del nostro respiro. Quando siamo stressati o nervosi il nostro respiro automaticamente cambia ritmo e si sintonizza ad un livello più alto di battiti e pulsazioni. Il saluto al sole attraverso i movimenti aerobici riesce ad equilibrare la durata del respiro e a liberare la nostra mente. Amplificando il nostro respiro è possibile eliminare malattie dell’apparato respiratorio e muco in eccesso.



2. Aumenta la forza muscolare. Quando si compiono le posizioni in sequenza, si tonifica e rinforza l’intero apparato muscolare. Inoltre si rinforza la stabilità e il baricentro nel corpo.



3. Risveglia il sistema immunitario.



4. Risveglia la circolazione del sangue. Vi è mai capitato di sentire le gambe pesanti e affaticate nonostante la vostra giornata è passata seduti sul divano? Potrebbe essere un problema di circolazione. Provate la pratica del saluto al sole e dopo soli 5 minuti sentirete le vostre gambe molto più leggere e tonificate.



5. Aumenta la concentrazione mentale. Il saluto al sole è un esercizio che risveglia la nostra concentrazione soprattutto perché siamo tenuti a ricordare la sequenza e tutti le posizioni che la arricchiscono. Sincronizzando respiro, movimento e concentrazione in tutto il corpo saremo capaci di farci accompagnare dalla concentrazione anche durante gli eventi giornalieri.



6. Allevia dolori alla schiena e sistema la postura. Se le gambe traggono beneficio perché la circolazione viene risvegliata, la schiena ringrazia. Con la pratica di suryanamaskara siamo in grado di massaggiare, sviluppare e tonificare i muscoli dorsali. Inoltre, le continue flessioni avanti e indietro consentono alla colonna vertebrale di diventare più flessibile e mobile. E’ stato studiato infatti che molti problemi o dolori alla schiena sono causati da poca flessibilità alla colonna.



7. Migliora la coordinazione dei movimenti.



8. Può essere praticato da qualsiasi tipo di persona. Non esiste un limite per la pratica del saluto al sole perché può essere praticato da bambini, giovani, adulti e anziani. L’importante è porre le giuste modifiche o aggiunte in base all’età e alla struttura corporea ed ascoltare i propri limiti.



9. Costituisce un ottimo risveglio muscolare.



10. Può essere praticato ogni giorno e serve come allenamento giornaliero per tutto il corpo



11. Aumenta il ritmo del metabolismo. La compressione e l’allungamento dell’intestino e il movimento provocato allo stomaco risvegliano gli organi addominali consentendo un assimilazione del cibo più veloce.



12. E’ un antidepressivo senza controindicazioni. Con il saluto al sole puoi abbandonare il tuo stato di apatia e piccola depressione per rinascere in piena consapevolezza. Ogni movimento risveglia dentro di te una nuova energia che risveglia il sangue e riscalda le tenebre della mente



Programma (21 giugno 2018)

Ore 17.30 Inizio della pratica del Rito dei 108 Saluti al Sole

Ore 20 Cena Buffet

La partecipazione al Rito è ad offerta Libera e consapevole.

Mentre chi desidera partecipare alla cena Buffet è previsto un costo di 25€

E’ obbligatoria la prenotazione per la cena buffet

Info e prenotazioni: 3403441006